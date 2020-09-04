Новый корпус Госпиталя для ветеранов откроется в декабре

В конце 2020 года в Петербурге начнет работу новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, расположенный на Народной улице.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новый корпус станет высокотехнологическим стационаром, в которому будут работать хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, отделение реанимации и интенсивной терапии.

Строительство шестиэтажного корпуса началось 9 июля 2020 года. На сегодняшний день строитель завершили монолитные работы на уровне всех этажей. Сейчас выполняется внутренняя кладка, прокладываются наружные и внутренние инженерные сети и ведутся работы по фасадам.

Корпус начнет принимать первых плановых пациентов с профильными заболеваниями уже в начале зимы. Он рассчитан на 302 койки, но при необходимости его могут переоборудовать под инфекционное отделение и добавить еще 98 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новогорелово открывается новый детский сад на 320 малышей.