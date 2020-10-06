В Петербурге раскрыли праздничный картель с закупками на 65 миллионов

В Петербурге раскрыли праздничный картель с закупками на 65 миллионов
В Петербурге нашли праздничный картель. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

В Петербурге суд признал законным решение петербургского УФАС по «праздничному картелю». В сговоре заподозрили четыре компании и трех индивидуальных предпринимателей.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщает пресс-служба ведомства. В картельном сговоре обвинили ООО «РуссЛайн», ООО «Емек-Рус», ООО «СК Радо», ООО «Маркиткарт Раша» и трех индивидуальных предпринимателей.

Антимонопольный орган пришел к выводу о том, что они заключили картельное соглашение при 41 закупке на 65 миллионов рублей. Закупки касались услуг по оформлению территорий и проведению праздничных мероприятий.

Выводы УФАС в суде решило обжаловать ООО «РуссЛайн» и проиграло.

Уточняется, что материалы дела передали, в том числе у ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства. За участие в нем две организации оштрафовали более чем на миллион рублей.

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