УФАС Петербурга раскрыла картель на рынке благоустройства

Две организации в Северной столице оштрафовали суммарно более чем на миллион рублей за участие в картельном сговоре.

Об этом в понедельник, 14 сентября, уведомили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (УФАС). Еще в декабре прошлого года ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» заключили соглашение, по которому получили три контракта на благоустройство придомовых территорий на общую сумму более 11,7 миллионов рублей.

После вынесения вердикта сотрудниками УФАС компании решили обжаловать решение ведомства и обратились в суд. Тем не менее, картельщиков признали виновными и обязали выплатить по 455 тысяч и 587 тысяч рублей. При этом штрафы могли бы быть вдвое больше, но в ведомстве посчитали, что это может разорить нарушителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оплата штрафстоянки в Северной столице в следующем году останется а прежнем уровне.