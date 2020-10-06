Стало известно, как Петербург украсят к Новому году, потратят 182 миллиона

Петербург с ноября начнут готовить к Новому году и Рождеству. Украсить планируют более 170 адресов. Власти обещают, что изюминкой оформления станет Дворцовый мост.

Об этом сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. По его словам, в городе установят 61 искусственную ель и более трех тысяч элементов праздничного оформления.

Уточняется, что в этом году на оформление потратят 182 миллиона рублей.

Работы по оформлению Северной столицы планируют начать с 9 ноября. Завершение будет проходить поэтапно. Так, к 1 декабря украсят Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе. К 10 декабря разместят и подсветят большую часть оборудования, к 20 декабря зажгут новогодние ели.

По-новому обещают оформить площадь Растрелли – ее украсит декоративная композиция «Часы Ангела». Среди новых адресов, где появятся украшения – Гражданский и Приморский проспекты, а также набережная Черной речки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о конкурсе, который объявило СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» по праздничному оформлению города.