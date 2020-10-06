ЛЭТИ переходит на дистанционку из-за Covid-19

ЛЭТИ переходит на дистанционку из-за Covid-19
ЛЭТИ. Фото: Яндекс Панорама.

Ректор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) Виктор Шелудько издал приказ о дистанционном режиме работы учреждения в период с 8 октября по 1 ноября 2020 года. Как говорится в официальном сообщении университета.

Во вторник, 6 октября, Виктор Шелудько объявил о переходе университета на удаленную работу. По приказу ректора научные работники и преподаватели будут выполнять свои обязанности преимущественно дистанционно в полном объеме.

При этом, сотрудники, которые продолжат работать очно обязаны соблюдать требования санитарной безопасности в связи с защитой от коронавирусной инфекции

«При передвижении на работу и обратно, а также на рабочих местах в период выполнения трудовой функции, сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства)», – сказано в сообщении ректора Виктора Шелудько.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Москве школьникам и пенсионерам временно заблокируют льготные карты для проезда на общественном транспорте.

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