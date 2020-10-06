Пока без «дистанционки» и серьезных ограничений: ситуация с COVID-19 в Петербурге

Пока переводить школы на дистанционное обучение и вводить в Петербурге серьезные ограничительные меры не планируют. Об этом во вторник, 6 октября, рассказали на совещании в Смольном.

Как отметил вице-губернатор Евгений Елин, пока радикальным рост числа заболевших назвать нельзя. По его словам, важно сохранить систему оказания плановой медпомощи. Он добавил: вводить ограничительные меры в прежних объемах не будут, пока соблюдаются требования санитарной безопасности.

Вице-губернатор Ирина Потехина также пояснила, что пока переводить школьников на дистанционное обучение или ранние каникулы не планируют. Впрочем, добавила она, ситуация меняется каждый день. Пока в дистанционном режиме работают 55 классов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге 760 миллионов рублей направят на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами.