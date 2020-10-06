Промышленности Петербурга обещают восстановление к концу года

Промышленности Петербурга обещают восстановление к концу года
Завод "Севкабель". Фото: sevkab.ru

По итогам этого года петербургская промышленность может восстановиться до уровня прошлого года.

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Как отметили на встрече, восстановление промышленности будет зависеть от эпидемиологической ситуации. При этом некоторые промышленные направления все же показали рост. Больше всех (на 35,4%) выросло производство лекарственных средств и материалов. Химические производства показали рост на 13,8%. На 4,7% выросла пищевая промышленность.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что коронавирус ударил по промышленности Петербурга сильнее, чем в других регионах. Так, по итогам апреля оборот петербургских предприятий снизился на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

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