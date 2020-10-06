Беглов попросил Минздрав выделить больше коек для пациентов с COVID-19

В связи с активным ростом случаев заражения COVID-19 в больницах Петербурга заканчиваются койки для инфицированных. Городские больницы, которые перепрофилировали для лечения пациентов с COVID-19, уже заполнены.

Как сообщает «Доктор Питер», по этой причине губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой подготовить дополнительные койки для заболевших COVID-19 пациентов в федеральных клиниках. В обращении градоначальник указал медучреждения, которые были привлечены к лечению петербуржцев в начале пандемии.

Среди них: Северо-Западный государственный медицинский университет им. Мечникова (СЗГМУ), Санкт-Петербургский педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ), Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова и другие.

Власти Петербурга просят вновь перепрофилировать эти медучреждения в стационары для больных COVID-19 со следующей недели, 12 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в случае увеличения роста заболеваемости коронавирусом могут развернуть 8636 коек в течении 72 часов.