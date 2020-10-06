Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России

Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России
Преимуществом в борьбе с инфекцией станет уже готовая вакцина. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Вторая волна коронавирусной пандемии в России будет более интенсивной и жесткой, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам врача, которые приводит РИА Новости, грядущая волна будет более серьезной, однако на этот раз российская система здравоохранения знает, что делать. Альтштейн заявил, что медики и власти готовы ко второй волне. Ожидается, что сейчас справиться с коронавирусом будет легче, чем в начале пандемии. Вирусолог напомнил, что преимуществом в борьбе с инфекцией станет уже готовая вакцина.

Альтштейн отметил, что столь резкий рост числа новых случаев COVID-19 связан с сезоном простудных заболеваний. По его словам, такая тенденция наблюдается и за рубежом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа категория людей, не нуждающихся в вакцине от COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирусолог вторая волна коронавируса пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца января
Основатель группы Van Halen скончался в возрасте 65 лет
Зрителям показали кадры из второго сезона «Ведьмака»
Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России
Врач перечислила самые бесполезные средства для лечения простуды
Один из рыбаков пропал после инцидента на реке Вуокса
Беглов заявил, что Смольный уже работает над восстановлением экономики
Выход фильма Козловского «Чернобыль» отложили на весну 2021 года