Вирусолог описал, какой будет вторая волна коронавируса в России

Преимуществом в борьбе с инфекцией станет уже готовая вакцина. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Преимуществом в борьбе с инфекцией станет уже готовая вакцина. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Вторая волна коронавирусной пандемии в России будет более интенсивной и жесткой, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По словам врача, которые приводит РИА Новости, грядущая волна будет более серьезной, однако на этот раз российская система здравоохранения знает, что делать. Альтштейн заявил, что медики и власти готовы ко второй волне. Ожидается, что сейчас справиться с коронавирусом будет легче, чем в начале пандемии. Вирусолог напомнил, что преимуществом в борьбе с инфекцией станет уже готовая вакцина.

Альтштейн отметил, что столь резкий рост числа новых случаев COVID-19 связан с сезоном простудных заболеваний. По его словам, такая тенденция наблюдается и за рубежом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа категория людей, не нуждающихся в вакцине от COVID-19.