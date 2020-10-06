Названа категория людей, не нуждающихся в вакцине от COVID-19

Если у пациента уже есть защитные антитела к SARS-CoV-2, то он не нуждается в вакцинации. Фото: pixabay.com

Если у пациента уже есть защитные антитела к SARS-CoV-2, то он не нуждается в вакцинации. Фото: pixabay.com

Биолог сообщила, что россияне, у которых уже есть антитела к коронавирусу, могут не прививаться от COVID-19.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на профессора из института медицинского исследовательского центра имени Алмазова, доктора биологических наук Ольгу Калинину, если у пациента уже есть защитные антитела к SARS-CoV-2, то он не нуждается в вакцинации против COVID-19, поскольку это просто бессмысленно. По ее словам, антитела к коронавирусу живут в организме достаточно долго.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России установят предельную стоимость отечественной вакцины от COVID-19. Стоимость лекарства от COVID-19 будет на уровне цен на доступные зарубежные аналоги, а одна доза вакцины будет стоить не больше 1 тысячи рублей. При этом в дальнейшем цена на вакцину будет падать.