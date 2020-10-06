В России установят предельную стоимость отечественной вакцины от COVID-19

Глава российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что власти постараются установить на лекарство от коронавируса цену, которая не будет превышать стоимость зарубежных аналогов.

По словам Артемьева, стоимость лекарства от COVID-19 будет на уровне цен на доступные зарубежные аналоги, а одна доза вакцины будет стоить не больше 1 тысячи рублей. При этом глава ФАС отметил, что в дальнейшем цена на вакцину будет падать, передает ТАСС.

Артемьев пояснил, что такая цена за одну дозу вакцины устанавливается в связи с тем, что предприятия выпускают относительно маленькие партии препарата, и для расширения производства им нужен капитал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог заявил, что Россия приближается к плато по коронавирусу.