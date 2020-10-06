Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца января

Италия продлит режим ЧС из-за коронавируса до конца января
Флаг Италии. Фото: pixabay

Итальянское правительство собирается продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной пандемии до 31 января следующего года.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца выступил с докладом по ситуации с коронавирусом в стране в Сенате национального парламента. Чиновник сообщил, что власти должны быть осторожными в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он считает выбор правительства о продлении режима ЧС правильным и соответствующим текущей эпидемиологической обстановке, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. О возвращении в Белый дом и своем самочувствии американский президент рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Twitter.

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