На российском авторынке заметили рост продаж на 3,4%

На российском авторынке заметили рост продаж на 3,4%
Положительные результаты продаж автомобилей наблюдались лишь в трех месяцах 2020 года. Фото: pixabay.com

В сентябре продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России показали рост на 3,4% по сравнению с тем же периодом в прошлом году до 154,4 тыс. шт.

Как говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала 2020 года положительные результаты продаж автомобилей наблюдались лишь в январе, марте и июне. Самыми продаваемые в сентября брендами стали Lada, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen.

Эксперты утверждают, что на рост рынка повлияли отложенный спрос, падение российской валюты, снижение туристической активности в стране и меры господдержки автопрома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самыми расточительными автомобилистами оказались жители Петербурга, где каждый пятый автомобилист тратит на авто более 20 тысяч рублей в месяц.

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