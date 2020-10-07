Выбран актер на главную роль в приквеле «Игры престолов»

Пэдди Консидайн в фильме "Сейчас самое время"

Пэдди Консидайн в фильме "Сейчас самое время"

Британский актер Пэдди Консидайн исполнит роль короля Визериса Таргариена в приквеле «Игры престолов» — «Дом дракона». Шоу будет состоять из десяти эпизодов.

Как сообщает Variety со ссылкой на инсайдеров, Консидайн сыграет роль пятого короля Семи Королевств из династии Таргариенов.

Действия нового сериала разворачиваются за 300 лет до событий «Игры престолов». По сюжету книги, Визерис Таргариен I (не тот, который брат Дейенерис) получил перенял трон от своего деда Джейхейриса Таргариена. Джордж Р. Р. Мартин описывает его как доброго и порядочного человека, однако именно эти черты характера мешают ему стать великим. Из-за правления Визериса в королевстве произойдет династический кризис, который станет началом кровопролитной войны между двумя ветвями дома Таргариенов, известной как «Танец драконов».

Выход «Дома драконов» ожидается не раньше 2022 года.

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