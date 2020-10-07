В Петербурге осудили военнослужащего за дачу взятки в размере 45 тыс. рублей

Во вторник, 7 октября, 224 гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащего, который за проставление нормативов по физической подготовке, дал взятку преподавателю. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, обвиняемый (старший лейтенант) передал через посредника деньги мужчине, который замещал преподавателя по физической культуре. Данная взятка, в размере 45 тыс. рублей, должна была поспособствовать закрытию спортивных нормативов за октябрь и декабрь 2019 года. Старший лейтенант планировал получить оценку «отлично» и выполнение высшего уровня физической подготовленности за предоставление данной суммы.

Отметим, что обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что водитель в Петербурге получит штраф в размере 15 тыс. рублей за невыполнение дезинфекции салона автобуса.