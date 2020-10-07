Аспирин может способствовать развитию рака

Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Лекарства нужно принимать с осторожностью. Фото: Pixabay

Если препарат принимать слишком часто, это чревато серьезными последствиями.

Ученые из Австралии провели исследование, в рамках которого выяснили, насколько может быть опасен аспирин. Результаты опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute.

Чтобы понять, каковы последствия регулярного приема обезболивающего, пожилым людям каждый день на протяжении нескольких лет давали аспирин. Все добровольцы были здоровы и не имели физических отклонений. В итоге аспирин повлиял на скорость распространение рака, на развитие метастаз и вероятность смертности.

Дело в том, считают ученые, что обезболивающе блокирует реакцию иммунитета на опухоль, что способствует развитию заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, как можно предотвратить развитие рака.