Аспирин может способствовать развитию рака

Если препарат принимать слишком часто, это чревато серьезными последствиями.
Ученые из Австралии провели исследование, в рамках которого выяснили, насколько может быть опасен аспирин. Результаты опубликованы в журнале Journal of the National Cancer Institute.
Чтобы понять, каковы последствия регулярного приема обезболивающего, пожилым людям каждый день на протяжении нескольких лет давали аспирин. Все добровольцы были здоровы и не имели физических отклонений. В итоге аспирин повлиял на скорость распространение рака, на развитие метастаз и вероятность смертности.
Дело в том, считают ученые, что обезболивающе блокирует реакцию иммунитета на опухоль, что способствует развитию заболевания.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог рассказал, как можно предотвратить развитие рака.