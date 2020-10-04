Онколог рассказал как можно предотвратить развитие рака

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин дал полезные советы россиянам, которые могут помочь избежать возникновения злокачественных новообразований.

Очень часто рак может появляться из-за хронических стрессов. Все дело в том, что организм из-за них становится уязвимым, а иммунитет активно снижается. При этом избавляться от стресса с помощью алкоголя, курения и вредной пищи категорически нельзя — это может только усугубить ситуацию.

Чтобы восстановить душевное равновесие врач рекомендует наладить режим питания, а также заняться спортом. Помимо этого, следует найти увлечения, занятия которыми поспособствуют улучшению настроения и появлению положительных эмоций. Об этом сообщает «Пятый канал».

Правильный образ жизни поможет избежать сильных психоэмоциональных перегрузок и позволит иммунитету работать в полную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего.