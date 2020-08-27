Врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего

Врач рассказал, у кого онкология развивается быстрее всего
Чем моложе организм, тем быстрее развивается болезнь. Фото: pixabay.com

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал как взаимосвязаны между собой возраст и скорость развития рака.

Специалист в своем аккаунте в Instagram подтвердил устоявшееся мнение о том, что онкология куда быстрее развивается в организмах молодых людей, чем пожилых. На это влияет скорость метаболизма и всех процессов обмена. Также, в случае высокого гормонального статуса быстрее развиваются гормоночувствительные новообразования.

В качестве примера онколог привел ситуацию с активным развитием болезни у женщин в случае беременности. Из-за гормонов, опухоли молочных желез или яичников в таком случае могут появиться в считанные месяцы. Помимо этого, ускорение процессов по развитию онкологии провоцируют любые болезни, связанные с нарушением гормонального фона.

Стоит отметить, что проявление болезни из-за наследственной предрасположенности встречается лишь в 5-7% случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали основную причину возникновения рака.

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