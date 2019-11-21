Ученые назвали основную причину возникновения рака

Ученые назвали основную причину возникновения рака
Фото: pixabay

Развитию злокачественной опухоли способствует наличие хронического воспаления.

Исследование проводили американские ученые из университета Северной Каролины. Результаты наблюдений они опубликовали в MedicalXpress. Эксперты отмечают, что чаще всего человек заболевает раком, если у него имеются хронические воспаления. Они также заявили, что довольно часто онкология связана с инфекциями, вирусами и бактериями. Дело в том, что при взаимодействии с гликопротеином MUC1 они покрывают поверхность эпителиальных клеток в органах, что и становится причиной образования раковых опухолей.

При этом если у человека нет хронических восполений, то он с меньшей вероятностью заболеет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новосибирские ученые проверят лекарство от рака. В 2019 году данный препарат прошел все доклинические испытания, после чего возникли проблемы с его финансированием.

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