Ученые назвали основную причину возникновения рака

Развитию злокачественной опухоли способствует наличие хронического воспаления.

Исследование проводили американские ученые из университета Северной Каролины. Результаты наблюдений они опубликовали в MedicalXpress. Эксперты отмечают, что чаще всего человек заболевает раком, если у него имеются хронические воспаления. Они также заявили, что довольно часто онкология связана с инфекциями, вирусами и бактериями. Дело в том, что при взаимодействии с гликопротеином MUC1 они покрывают поверхность эпителиальных клеток в органах, что и становится причиной образования раковых опухолей.

При этом если у человека нет хронических восполений, то он с меньшей вероятностью заболеет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новосибирские ученые проверят лекарство от рака. В 2019 году данный препарат прошел все доклинические испытания, после чего возникли проблемы с его финансированием.