Новосибирские ученые проверят лекарство от рака

В 2020 году новосибирскими учеными будут проведены испытания препарата, который предназначен для борьбы с онкологическими заболеваниями.

В 2019 году данный препарат прошел все доклинические испытания, после чего возникли проблемы с его финансированием.

Данный препарат воздействует напрямую на опухоль, размножаясь и обитая внутри нее до ее полного уничтожения. Он не распространяется на другие органы и ткани человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые выяснили, почему с возрастом способность организма сжигать жир снижается и начинает расти живот. Как оказалось, по мере старения способность организма вырабатывать энергию путем сжигания жира уменьшается.