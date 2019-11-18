Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот

Ученые выяснили, почему с возрастом способность организма сжигать жир снижается и начинает расти живот.

Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Cell Metabolism, по мере старения способность организма вырабатывать энергию путем сжигания жира уменьшается.

Жир начинает откладываться под кожей, в мышцах, вокруг внутренних органов. Особенно заметно накопление внутреннего жира в брюшной полости. Это так называемый брюшной, или висцеральный жир. Ученые отмечают, что избыток висцерального жира может привести к ожирению, диабету 2 типа, воспалительным заболеваниям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британским ученым удалось выяснить в результате длительных исследований как именно кофе влияет на похудение.Группа специалистов из Ноттингемского университета выяснила, что даже одна выпитая чашка кофе за день помогает в процессе похудения.Причиной этого названо благоприятное влияние кофе на «бурый жир». Именно он фактически является механизмом избавления от лишнего веса.