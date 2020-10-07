Перечислены районы Петербурга с высокой смертностью от коронавируса

Первое место занимает Фрунзенский район, где коэффициент смертности достиг 155.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга назвал районы, в которых самая высокая смертность от коронавируса. Данные представлены в докладе, основанном на итогах инспекции комиссии Минздрава РФ, пишет «Комсомольская правда».

Первое место в антирейтинге занимает Фрунзенский район, на втором оказался Колпинский, а тройку лидеров замыкает Курортный район. Также в списке оказались Петродворцовый, Московский, Невский и Кировский. Лучше всего ситуации обстоит в Центральном районе и Приморском.

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия единого центра принятия решений – систему курируют 19 органов власти, что усложняет оказание медицинской помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Центра Гамалеи объяснил особенность вакцинации пожилых людей. Речь идет об особенностях иммунитета у людей солидного возраста. К сожалению, он не так хорошо реагирует на вакцинацию, как иммунитет у молодых людей.