Через петербургскую таможню за девять месяцев прошло древесины на 24 млн долларов

В Петербурге с начала года оформили более тысячи деклараций на необработанные лесоматериалы, которые на экспорт отправляет Северо-Западного региона. Речь идет о сумме в 24 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление. Уточняется, что Петербурге контролирует экспорт продукции лесопромышленного комплекса в пяти субъектах СЗФО.

Так, общий вес экспортируемой необработанной древесины превысил 400 тысяч тонн. При этом в 90% случаях продукция транспортируется посредством железных дорог.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за девять месяцев этого года таможня Петербурга перечислила в доход федерального бюджета 109 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Отмечалось, что внешний торговый оборот за неполный 2020 год достиг 13,5 млн долларов США.