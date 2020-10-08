Ночью полиция искала бомбы в ТРЦ «Питерлэнд» и «Невский центр»

Ночью полиция искала бомбы в ТРЦ &#171;Питерлэнд&#187; и &#171;Невский центр&#187;
ТРЦ "Невский центр" на Невском проспекте. Фото: google.maps

Анонимы в очередной раз «заминировали» петербургские торговые центры. На этот раз полицейские искали взрывчатку в «Питерлэнде» и «Невском центре».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, поздним вечером и ночью 8 октября московское управление ФСБ передало полиции Петербурга информацию о анонимных сообщениях о заминировании двух торговых центров на Приморском и Невском проспектах.

Взрывчатку или взрывные устройства искали семь сотрудников ОВД. На проверку «Питерлэнда» полицейским потребовался час, а «Невского центра» — полчаса.

Стражи порядка осмотрели уже закрытые на тот момент торговые центры и пришли к выводу, что сообщения о минировании были ложными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аноним «заминировал» школу на Мира: бомбу так и не нашли.

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