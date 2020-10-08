Найденный у «Галереи» обгоревший мужчина находится в тяжелом состоянии

В Центральном районе Петербурга накануне обнаружили обгоревшего мужчину. Его госпитализировали от ТЦ «Галерея», к настоящему моменту он находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, около 17 часов у дома №30 по Лиговскому проспекту. Полицейские установили, что 71-летний мужчина, проживающий в одном из домов по улице Тиманова, был госпитализирован с многочисленными ожогами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, медики диагностировали у пострадавшего ожоги 45% 1-2 степени. Огонь опалил голову, лицо, спину и верхние конечности. Горожанина доставили в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Дочь пострадавшего рассказала, что подобный инцидент уже случался в марте этого года, после чего мужчина был помещен на 10 суток в психиатрическую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на место происшествия приезжали две кареты скорой помощи.