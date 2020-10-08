Спустя полтора года в Петербурге открыли уголовное дело о поджоге женщины

Дом на улице Передовиков, в котором был совершен поджог. Фото: google.maps

Дом на улице Передовиков, в котором был совершен поджог. Фото: google.maps

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту преступления, которое произошло еще в апреле прошлого года.

Все произошло в конце апреля 2019 года в квартире дома №33/1 по улице Передовиков. Неизвестный мужчина облил неустановленной горючей жидкостью хозяйку квартиры и поджег ее. Женщине вовремя оказали медицинскую помощь, она осталась в живых.

В больнице ей диагностировали ожог 35% тела, ее состояние оценивали как тяжелое.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в среду, 7 октября, правоохранительные органы Красногвардейского района возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что найденный у «Галереи» обгоревший мужчина находится в тяжелом состоянии. Огонь опалил голову, лицо, спину и верхние конечности.