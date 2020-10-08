Еще 461 диагноз COVID-19: Петербург остается в лидерах по числу новых заболевших

За последние сутки в Северной столице зарегистрировали 461 положительный тест на коронавирусную инфекцию. По числу новых случаев заражения Петербург находится на втором месте.

Об этом стало известно утром в четверг, 8 октября. Согласно оперативным данным, по приросту заболеваемости коронавирусом среди российских регионов первое место занимает Москва, где за минувшие сутки заразились еще 3323 человека. На втором месте Петербург, а на третьем — Московская область с 433 случаями заражения. В Ленобласти нашли 91 нового заболевшего.

Всего за время пандемии в городе на Неве поставили 46 тыс. 93 диагноза COVID-19. Вылечились от болезни 30 тыс. 612 человек, а летальным исходом коронавирус обернулся для 3162 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора заявила об ухудшении ситуации с COVID-19.