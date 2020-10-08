Петербургские экстремалы претендуют на звание лучшей команды Urban Battle Tele2

Tele2 запускает народное голосование за лучший видеоролик проекта Urban Battle – городских соревнований для поклонников экстремальных видов спорта. Райдеры, фрираннеры, bmx-байкеры, скейтеры из 8 городов России объединились в команды, чтобы проверить на скорость себя и мобильный интернет Tele2 и провести тест-драйв в экстремальных условиях.

За приз зрительских симпатий сражаются 50 команд, в том числе из Санкт-Петербурга. Финал проекта состоится 17 октября, а на церемонии награждения победителей выступит Антоха МС.

Для участия в Urban Battle городские экстремалы подали заявку на сайте проекта, а приглашенные члены жюри отобрали лучших райдеров в каждом городе. В итоге наибольшее число команд сложилось в Москве и Санкт-Петербурге. От Северной столицы в проект вошли восемь команд. Самыми популярными дисциплинами среди участников оказались bmx и скейт – на них катались две трети спортсменов.

Все команды выбрали несколько разных маршрутов и мест в своем городе, где показали мастерство, и одновременно устроили экстремальный тест-драйв для 4G-интернета Tele2. Спортсмены стримили заезды и трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях с помощью смартфона с SIM-картой Tele2. Это наглядно показало высокое качество быстрого мобильного интернета оператора: видео шло в высоком качестве и без задержек.

Все эти эфиры стали частью профессионального видеоролика каждой команды, которые Tele2 создала для экстремалов. Все видеоролики уже выложены на сайте проекта, и до 16 октября поклонники уличных видов спорта могут отдать свой голос за понравившуюся команду. Обладателю приза зрительских симпатий достанутся подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения.

Финал проекта и онлайн-церемония награждения победителей состоятся 17 октября. Лучших райдеров в каждом городе выберут известные спортсмены – профессионалы в своих категориях. Члены жюри встретятся с командами из каждого города в формате телемоста, где участники проекта представят себя и покажут свои видеоролики. Связь между московской студией и разными городами будет организована с помощью быстрого мобильного интернета Tele2, что еще раз докажет высокое качество сети оператора. На заключительном мероприятии выступит известный артист, который катается на скейтборде, – Антоха МС.

В проекте Urban Battle Tele2 объединила поклонников разных видов спорта, при этом не важно, абонентами какого оператора связи они являются. В состязании принимают участие экстремалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова. Общий призовой фонд проекта составляет 3 млн рублей.