Автолюбитель из Петербурга пойдет под суд за взятку таможеннику

В Петербурге следственные органы завершили расследование дела о даче взятки должностному лицу таможенного поста.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, обвиняемым по ч. 3 ст. 291 УК РФ проходит 51-летний мужчина.

Следствие установило, что в мае обвиняемый купил за границей грузовик, чтобы использовать его на территории России. После он купил в интернете госномера и отправил их неустановленному лицу в ту же страну. Затем автомобиль прибыл в порт для отправки на судне в Большой порт Санкт Петербурга.

Обвиняемый в это время решил, что он не хочет уплачивать огромные таможенные платежи, и договорился со знакомым, чтобы тот помог ему провезти грузовик в нарушение установленной процедуры. Для этого он передал через знакомого взятку в размере 1000 евро таможеннику.

Расследования по уголовным делам в отношении таможенника по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и посредника (ст. 291.1 УК РФ) также завершаются.

Уголовное дело петербуржца направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге осудили военнослужащего за дачу взятки в размере 45 тыс. рублей.