Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк

Нобелевскую премию по литературе присудили поэтессе Луизе Глюк
Поэтесса Луиза Глюк. Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию по литературе в 2020 году получила американская поэтесса Луиза Глюк. Об этом сообщил комитет Шведской академии.

Нобелевский комитет присудил ей победу за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее». По словам главы комитета Андерса Ульссона, Глюк принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной литературы Соединенных Штатов.

Первый сборник стихов Глюк вышел в 1968 году. В 1992 году ей присудили Пулитцеровскую премию за книгу «Дикий ирис».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 5 октября в Стокгольме открылась Нобелевская неделя-2020. Имя человека, которого удостоили чести стать лауреатом премии мира, объявят в пятницу, 9 октября, в норвежском Осло.

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