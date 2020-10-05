В Стокгольме открывается Нобелевская неделя-2020

В столице Швеции в понедельник, 5 октября, открывается Нобелевская неделя, церемония награждения будет проходит в онлайн-формате.

Сегодня Нобелевский комитет в Стокгольме объявит имена лауреатов в области медицины и физиологии, а в течение следующих дней станут известны обладатели главных наград по физике, химии, литературе и экономике.

Имя человека, которого удостоили чести стать лауреатом премии мира, объявят в пятницу, 9 октября, в норвежском Осло. На самую престижную на планете премию претендуют 318 кандидатов. Их имена пока не разглашаются.

В связи с пандемией в этом году организаторы решили отказаться от традиционной декабрьской церемонии. Планируется, что вместо нее проведут телевизионную версию вручения премий с онлайн-включениями со всего мира.

Кроме того, стало известно, что сумму премии увеличили до $1 млн 100 тыс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Алексея Навального могут наградить Нобелевской премией мира.