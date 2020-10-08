Пассажиры метро проигнорировали рекомендации Смольного о работе из дома

Подземка по-прежнему обслуживает около двух миллионов человек ежедневно. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Подземка по-прежнему обслуживает около двух миллионов человек ежедневно. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Жители Северной столицы продолжают ездить на работу, пользуясь общественным транспортом, несмотря на рекомендации о переходе на «удаленку».

Похоже, работодатели Петербурга отнеслись к советам Смольного скептически и повторить «карантинный» опыт не готовы. Речь идет о рекомендации перейти на удаленный режим работы в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Как сообщила «Мойка78″ со ссылкой на пресс-службу городского метро, подземка по-прежнему обслуживает около двух миллионов человек ежедневно.

Представители компаний, обслуживающих «наземку», почему-то отказались считать горожан, проводящих время вне дома. Так, в ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что пока преждевременно делать выводы об изменениях пассажиропотока. Аналогичный ответ поступил и от ГУП «Горэлектротранс».

По словам руководителя пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс» Дарьи Тимофеевой, на данные показали значительно повлияли изменения, связанные с производством путевых работ на Ириновском проспекте и проспекте Солидарности. Она также добавила, что из-за этого сравнивать показатели «не очень корректно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метрополитене Петербурга напоминают об обязательном ношении защитных масок.