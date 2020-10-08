В метрополитене Петербурга напоминают об обязательном ношении защитных масок

ГУП «Петербургский мерополитен» напоминает о постановлении Правительства Санкт-Петербурга №776 от 29 сентября, определяющее правила пользования подземкой.
Для обеспечения безопасности пассажиров, как сотрудники метро, так и пользующиеся им горожане, обязаны соблюдать правила, установленные документом. В частности, все граждане, находящиеся на территории метрополитена Северной столицы обязаны использовать средства индивидуальной защиты.
В противном случае, пассажира имеют право не пропустить на станцию, либо выдворить из метро без возвращения платы за проезд и провоз багажа. Отметим, что усиление мер безопасности связано с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Петербурге.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов напомнил горожанам о необходимости строгого соблюдения мер безопасности ради сохранения экономической активности Петербурга и борьбы с распространением COVID-19.