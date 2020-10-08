Беглов призвал петербуржцев строго соблюдать меры безопасности по COVID-19

Беглов призвал петербуржцев строго соблюдать меры безопасности по COVID-19
Губернатор напомнил, что с вопросами, связанными с коронавирусом, можно обратиться по номеру горячей линии - 122. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте» призвал горожан сознательно относиться к мерам безопасности, действующим во время пандемии коронавируса.

Градоначальник рассказал, что за минувшую неделю заболеваемость новой инфекицей возросла на 38%, а число госпитализаций увеличилось на 21%. На данный момент с коронавирусными пациентами работают 13 стационаров, а с 12 октября подключат еще две площадки — Госпиталь ветеранов войн и Ленэкспо.

Беглов напомнил, что петербуржцам старше 65 лет настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. За помощью с покупкой продуктов и лекарств можно обратиться к волонтерам. Кстати, самому стать участником волонтёрского движения можно, зарегистрировавшись на портале мывместе2020.рф.

Губернатор подчеркнул, что соблюдение мер безопасности как компаниями, так и гражданами является единственной возможностью сохранить экономическую активность города и остановить распространение коронавируса. Необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а предприятиям, магазинам и точкам общепита — строго следовать требованиям Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Россия заняла шестую строчку в мировом рейтинге по заболеваемости коронавирусом за сутки.

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