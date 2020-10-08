Россия стала шестой в мире по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Россия занимает шестое по количеству новых случаев за последние сутки. Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Как сообщили РИА Новости, специалист отметил, что Россия также занимает четвертое место в мире по числу зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом, 46-е по уровню смертности на 100 тысяч населения, а по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения страна — 43-е место.

За последние сутки в России выявлено 11 493 случая заражения новой болезнью, общее число инфицированных составляет 1 260 112. За весь период в стране скончались 22 056 пациентов с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России третий день подряд выявлено более 11 тысяч инфицированных Covid-19. За последние сутки болезнь обнаружили у 11 493 граждан.