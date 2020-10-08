На Аптекарской набережной автоледи отправила маленького пешехода в больницу

Автоледи сбила мальчика на самокате, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на Аптекарской набережной.

Дорожный инцидент случился в четверг, 8 октября, около 11:30. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем авто марки Opel Vectra сбила 11-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу, наезд произошел возле дома №6 в зоне пешеходного перехода.

В результате произошедшего пешехода госпитализировали с травмами средней тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы опубликовали кадры с места ДТП с ребенком на Аптекарской набережной. Видеозапись появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».