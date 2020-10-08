Разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

Заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что создателей отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят выдвинуть на Нобелевскую премию.

По словам политика, это позлит оценить по достоинству заслуги специалистов Центра имени Гамалеи, в стенах которого создавалась вакцина «Спутник V». Инициативу Леонида Огуля поддержали и другие члены парламента, передает в четверг, 8 октября, РИА Новости.

Напомним, что производство российской вакцины против коронавируса нового типа началось 15 августа. Массовую вакцинацию граждан планируют начать в 2021 году. На сегодняшний день, в ходе пострегистрационных испытаний, прививку добровольно сделали свыше 5,5 тысяч россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарегистрированное число зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире приближается к 36,5 миллионам человек.