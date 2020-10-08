В Ленобласти изменили правила работы кинотеатров, парикмахерских и МФЦ в «красных» и «желтых» зонах

В зеленой зоне для посещения парикмахерских, кинотеатров, салонов красоты и МФЦ достаточно просто надеть защитную маску. Фото: pixabay.com

В зеленой зоне для посещения парикмахерских, кинотеатров, салонов красоты и МФЦ достаточно просто надеть защитную маску. Фото: pixabay.com

В условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации на территории Ленинградской области откорректировали работу кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских и МФЦ, а также центрах дополнительного образования.

Изменения касаются учреждений, работающих в красной и желтой зонах, то есть районах с большим количеством заражений. Так, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские могут быть заполнены только на 50%, а использование защитных масок является обязательным. Для сравнения, в зеленой зоне достаточно только масок.

Количество занимающихся в группах дополнительного образования в районах с напряженной эпидемиологической обстановкой снижено до 12 человек, все они также обязаны носить СИЗ. В многофункциональных центрах (МФЦ) прием осуществляется только по предварительной записи и в маске.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению эксперта, треть российских кинотеатров могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19.