Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19

Полгода строгих ограничительных мер, действующих ввиду пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пагубно сказали на индустрии кино.
Председатель правления Фонда «Кино & Театр», продюсер Станислав Ершов поделился неутешительными прогнозами по дальнейшей судьбе кинотеатров с телеканалом «Санкт-Петербург«. По его словам, мощность киноиндустрии рассчитывается по количеству экранов. До пандемии COVID-19 их в России было 4,5 тысячи, но теперь, считает продюсер, около 1,5 тысяч точно не смогут восстановиться.
Эксперт также объяснил, что онлайн-кинотеатрам не удастся заменить привычный поход в кино. По-прежнему, львиную долю выручки продюсерам приносят кассовые сборы, а не показы на стриминговых платформах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк «Союз» собирается обанкротить петербургского бизнесмена и продюсера Ивана Архипова.