Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19

Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19
Онлайн-кинотеатры не смогут заменить реальные походы в кино - ни для зрителей, ни для продюсеров. Фото: pixabay.com

Полгода строгих ограничительных мер, действующих ввиду пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пагубно сказали на индустрии кино.

Председатель правления Фонда «Кино & Театр», продюсер Станислав Ершов поделился неутешительными прогнозами по дальнейшей судьбе кинотеатров с телеканалом «Санкт-Петербург«. По его словам, мощность киноиндустрии рассчитывается по количеству экранов. До пандемии COVID-19 их в России было 4,5 тысячи, но теперь, считает продюсер, около 1,5 тысяч точно не смогут восстановиться.

Эксперт также объяснил, что онлайн-кинотеатрам не удастся заменить привычный поход в кино. По-прежнему, львиную долю выручки продюсерам приносят кассовые сборы, а не показы на стриминговых платформах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк «Союз» собирается обанкротить петербургского бизнесмена и продюсера Ивана Архипова.

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Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19
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