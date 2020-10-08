Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19

Полгода строгих ограничительных мер, действующих ввиду пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пагубно сказали на индустрии кино.

Председатель правления Фонда «Кино & Театр», продюсер Станислав Ершов поделился неутешительными прогнозами по дальнейшей судьбе кинотеатров с телеканалом «Санкт-Петербург«. По его словам, мощность киноиндустрии рассчитывается по количеству экранов. До пандемии COVID-19 их в России было 4,5 тысячи, но теперь, считает продюсер, около 1,5 тысяч точно не смогут восстановиться.