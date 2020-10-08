Границы России и Финляндии останутся закрытыми как минимум до 10 ноября

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Финляндия все еще считает Россию недостаточно безопасной с точки зрения эпидемиологической обстановки. Фото: pixabay.com

Финляндия до 10 ноября продлевает ограничения на въезд для граждан России. Об этом в четверг, 8 октября, информирует пресс-служба правительства страны.

Напомним, что финско-российская граница закрыта для путешественников вот уже на протяжении полугода, с 19 марта. Скорректированные ограничения вступят в силу 12 октября: согласно документам, Финляндия возобновляет сообщение с Кипром, Латвией и Лихтенштейном. Россиянам, как минимум, до 10 ноября придется выбирать другие направления для туризма.

Кроме того, с 12 октября обязательный карантин для стран с высокой активностью коронавируса сократят с 14 до 10 дней, в случае, если прибывшие в Финляндию иностранцы добровольно дважды сдадут тест на COIVD-19 и оба раза анализы будут отрицательными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 октября Финляндия «приоткрыла» границы для владельцев недвижимости на территории страны.