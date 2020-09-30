С 1 октября Финляндия откроет границы для владельцев недвижимости

Министерство иностранных дел Финляндии дополнило перечень неотложных обстоятельств, позволяющих иностранцу пересечь границу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Теперь финские границы открыты для владельцев недвижимости там. Соответствующие изменения в Руководство Пограничной охраны Финляндии уже внесены. Отметим, что попасть в страну только потому, что вы владеете участком земли или квартирой там, все равно не удастся — нужна веская, с точки зрения Руководства, причина.

В частности, таковой может быть необходимость проведения срочных ремонтных работ на объекте либо поддержание его состояния. Важно, что въезд, в таком случае, открывается только для одного владельца недвижимости, а при пересечении границы ему потребуется документальное подтверждение причины поездки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии сель на мель корабль с 11 россиянами на борту.