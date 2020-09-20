В Финляндии сел на мель борт: на нем находились 11 россиян

Никто из пассажиров не пострадал.

В Финляндии сегодня, 20 сентября, на мель сел паром Viking Line. Об этом пишет ТАСС. На борту находились 207 человек, среди которых 11 россиян. Отмечается, что никто не пострадал и все находятся в безопасности. Информацию уже подтвердили в посольстве РФ в Хельсинки.

На данный момент всех граждан разместили в гостинице, где сделали все для их комфортного проживания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия может облегчить въезд для туристов из России. Политик отметила, что целью Суоми является не продление ограничения международного сообщения, а избежание дальнейшего распространения инфекции на территории государства.