В Петербурге продолжают формировать коечный резерв

Пандемия коронавирусной инфекции дала понять городским властям, что создание резерва коек — необходимая мера.

Об этом в четверг, 8 октября, в эфире телеканала «Россия — 24» рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что весной, в связи с ухудшением ситуации с распространением патогена, остро встал вопрос с оказанием плановой помощи в городских стационарах. Чтобы не лишать жителей города жизненно важных медицинских услуг, для коронавирусных пациентов начали создавать временные госпитали.

Также, с весны активно началось строительство модульных стационаров, которые в кратчайшие сроки можно оборудовать под лечение коронавирусных больных.

Отметим, что уже идет к завершению возведение нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн. В Колпино подходят к концу строительные работы нового корпуса больницы №33. В ближайшее время будут готовы принять инфицированных петербуржцев Николаевская больница в Петродворце и еще один стационар больницы Святого Луки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 12 октября в Петербурге развернут полевой госпиталь в «Ленэкспо» для больных с коронавирусом. Его мощность оценивается в 2500 коек.