Врач объяснил взаимосвязь коронавируса и недостатка витамина D

Типичный для осени недостаток витамина D может быть одной из причин роста заболеваемости в этом сезоне.

Врач и телеведущий Сергей Малоземов рассказал в интервью радио Sputnik, что витамин D, разумеется, не имеет непосредственного влияния на восприимчивость к коронавирусной инфекции, однако он помогает укрепить человеческой иммунитет, что играет важную роль при борьбе с коронавирусом. А когда на улице начинается пасмурная погода и человеку начинает не хватать солнечного света в организме снижается уровень витамина, и, вместе с ним, иммунитета.

По словам врача, это подтверждается исследованием, в ходе которого было доказано, что недостаток витамина D существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусом.

Малоземов добавил, что поддерживать нормальный уровень витамина D в организме можно за счет потребления морепродуктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о фиксировании рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом.