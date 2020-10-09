Врач объяснил взаимосвязь коронавируса и недостатка витамина D

Врач объяснил взаимосвязь коронавируса и недостатка витамина D
Витамин D можно употреблять в виде БАД. Фото: Pixabay

Типичный для осени недостаток витамина D может быть одной из причин роста заболеваемости в этом сезоне.

Врач и телеведущий Сергей Малоземов рассказал в интервью радио Sputnik, что витамин D, разумеется, не имеет непосредственного влияния на восприимчивость к коронавирусной инфекции, однако он помогает укрепить человеческой иммунитет, что играет важную роль при борьбе с коронавирусом. А когда на улице начинается пасмурная погода и человеку начинает не хватать солнечного света в организме снижается уровень витамина, и, вместе с ним, иммунитета.

По словам врача, это подтверждается исследованием, в ходе которого было доказано, что недостаток витамина D существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусом.

Малоземов добавил, что поддерживать нормальный уровень витамина D в организме можно за счет потребления морепродуктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о фиксировании рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом.

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