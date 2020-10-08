В ВОЗ заявили о фиксировании рекордного суточного прироста заболевших коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает бить неблагополучные рекорды.

В четверг, 8 октября, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была опубликована новая статистика, в которой сообщается о 338 тысяч новых случаях инфицирования за сутки в мире. Такого показателя не наблюдалось с самого начала пандемии.

Отметим, больше всего болезнь затронула Северную и Южную Америку — за сутки COVID-19 диагностировали у 122715 местных жителей, а также Европу — прирост составил 96996 случаев.

Всего же во всем мире коварный патоген подхватили 36 миллионов человек. Из них более миллиона пациентов не справились с тяжелым течением болезни и скончались.

Россия по темпам прироста новых случаев оказалась на 6 месте. За прошедшие сутки болезнь выявили у еще 11493 россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России увеличивается число детей, заразившихся коронавирусом.