Фармакологи нашли побочные эффекты у препарата от COVID-19

Специалисты Росздравнадзора выявили побочные эффекты у препарата от коронавируса фавипиравира и лекарств на его основе.

Как сообщают «Известия», побочный эффект от антикоронавирусного препарата проявляется в виде нарушения моторных функций организма. Фармаколог и доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева заявила, что предупреждение о новых «побочках» добавили в инструкцию к препарату «Авиган», которое создано на основе фавипиравира. По словам медика, побочным эффектом может стать повышение риска падений и нарушение двигательных функций, однако это еще не доказано.

В Росздравнадзоре сообщили, что если понадобится, что в инструкции отечественных препаратов «Коронавир» и «Арепливир» также будут внесены изменения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил взаимосвязь коронавируса и недостатка витамина D.