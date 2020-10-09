Фармакологи нашли побочные эффекты у препарата от COVID-19

Фармакологи нашли побочные эффекты у препарата от COVID-19
Международное непатентованное название "Арепливира" — «Фавипиравир». Фото: pixabay.com

Специалисты Росздравнадзора выявили побочные эффекты у препарата от коронавируса фавипиравира и лекарств на его основе.

Как сообщают «Известия», побочный эффект от антикоронавирусного препарата проявляется в виде нарушения моторных функций организма. Фармаколог и доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрия Киселева заявила, что предупреждение о новых «побочках» добавили в инструкцию к препарату «Авиган», которое создано на основе фавипиравира. По словам медика, побочным эффектом может стать повышение риска падений и нарушение двигательных функций, однако это еще не доказано.

В Росздравнадзоре сообщили, что если понадобится, что в инструкции отечественных препаратов «Коронавир» и «Арепливир» также будут внесены изменения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил взаимосвязь коронавируса и недостатка витамина D.

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