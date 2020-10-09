Конфликт матери и дочери в Петербурге завершился поджогом пенсионерки

Петербургская полиция установила подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровья хозяйки квартиры в Красногвардейском районе города.
Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. Как сообщили в главном управлении МВД по городу и области, 7 октября правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту преступления, которое произошло еще весной 2019 года.
Все произошло в квартире дома №33/1 по улице Передовиков. Установлено, что между 58-летней хозяйкой квартиры и ее 34-летней дочерью произошла бытовая ссора. В результате дочка облила мать растворителем и подожгла ее.
Женщину госпитализировали с ожогом 35%. Она находилась в тяжелом состоянии.
В главке МВД добавили, что подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спустя полтора года в Петербурге открыли уголовное дело о поджоге женщины.