В квартире на Ушинского нашли труп пенсионерки, спрятанный в шкафу

Полиция Калининского района Петербурга разбирается в обстоятельствах убийства пожилой местной жительницы, тело которой нашли в шкафу.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает пресс-служба городского главка МВД. Днем ранее в 15:14 в полицию обратился 49-летний мужчина и сообщил о найденном трупе в квартире дома по улице Ушинского.

На месте происшествия стражи порядка установили, что тело пенсионерки было спрятано в шкафу, а на ее шее они заметили следы удушения. Предполагается, что она была убита 5 октября.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конфликт матери и дочери в Петербурге завершился поджогом пенсионерки.