Заразились еще 469 человек: Петербург лидирует по числу новых случаев COVID-19

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге нашли 469 пациентов, которые заражены коронавирусом. По числу новых случаев COVID-19 Северная столица остается на втором месте среди российских регионов.

Об этом стало известно утром в пятницу, 9 октября. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, первое место по приросту заболеваемости сохраняет за собой столица России, где заразились еще 3 701 человек. Второе место занимает Петербург, а после него идет Московская область, где зарегистрировано 411 положительных тестов на коронавирус за последние 24 часа. В Ленинградской области заразились еще 97 человек.

Общее число случаев заражения в Петербурге достигло 46 тыс. 562. Жертвами коронавируса за время пандемии стали 3 184 человек, а вылечиться удалось 30 тыс. 847 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам дали советы, как уберечься от COVID-19 в общественном транспорте.