Россиянам дали советы, как уберечься от COVID-19 в общественном транспорте

Россиянам дали советы, как уберечься от COVID-19 в общественном транспорте
В общественном транспорте необходимо соблюдать предосторожности. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что нужно делать для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом в общественном транспорте.

Как сообщает радио Sputnik, надевать защитную маску надо еще за несколько сотен метров до входа в вестибюль метрополитена или остановки общественного транспорта, поскольку там обычно бывает много людей. При этом маску можно снять только после поездки.

Эксперт порекомендовал не забывать и про перчатки, стараясь не трогать предметы, а также часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Кроме того, в общественном транспорте можно открыть окно, чтобы проветрить салон. Также нужно постараться соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова посоветовала оставить детей дома при поездке на юг.

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